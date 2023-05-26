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Алферов Александр Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Алферов Александр Николаевич
Фамилия
Алферов
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [401].

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