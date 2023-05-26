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Айзенштейн Вольф Лейбов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Айзенштейн Вольф Лейбов
Фамилия
Айзенштейн
Имя
Вольф
Отчество
Лейбов
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [401].

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