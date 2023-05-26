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Авдеев Иван Лукьянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Авдеев Иван Лукьянович
Фамилия
Авдеев
Имя
Иван
Отчество
Лукьянович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [401].

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