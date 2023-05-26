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Яковлев Иван

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яковлев Иван
Фамилия
Яковлев
Имя
Иван
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [396].

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