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Юдин Антон Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Юдин Антон Алексеевич
Фамилия
Юдин
Имя
Антон
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [395].

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