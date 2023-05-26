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Экш Эжен Рудольф Фридрихович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Экш Эжен Рудольф Фридрихович
Фамилия
Экш
Имя
Эжен Рудольф
Отчество
Фридрихович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [395].

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