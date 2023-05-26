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Шуравин Яков. Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шуравин Яков. Андреевич
Фамилия
Шуравин
Имя
Яков.
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [395].

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