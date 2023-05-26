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Шумилович Фома Фомич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шумилович Фома Фомич
Фамилия
Шумилович
Имя
Фома
Отчество
Фомич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [395].

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1842 ст.
21.05.1909 ст.

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