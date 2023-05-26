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Шорин Федор Артемьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шорин Федор Артемьевич
Фамилия
Шорин
Имя
Федор
Отчество
Артемьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [394].

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