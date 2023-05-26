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Шипов Николай Емельянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шипов Николай Емельянович
Фамилия
Шипов
Имя
Николай
Отчество
Емельянович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [394].

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