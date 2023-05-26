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Шариков Иван Георгиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шариков Иван Георгиевич
Фамилия
Шариков
Имя
Иван
Отчество
Георгиевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [394].

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