Шадрин Владимир Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрин Владимир Борисович

Шадрин Владимир Борисович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шадрин Владимир Борисович
Фамилия
Шадрин
Имя
Владимир
Отчество
Борисович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [394].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.