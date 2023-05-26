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Шагаев Михаил Козьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шагаев Михаил Козьмич
Фамилия
Шагаев
Имя
Михаил
Отчество
Козьмич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [394].

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