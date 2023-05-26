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Черкасов Фока Дорофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Черкасов Фока Дорофеевич
Фамилия
Черкасов
Имя
Фока
Отчество
Дорофеевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [393].

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