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Холин Максим Прокофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Холин Максим Прокофьевич
Фамилия
Холин
Имя
Максим
Отчество
Прокофьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [392].

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