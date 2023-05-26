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Хатунцев Петр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хатунцев Петр Иванович
Фамилия
Хатунцев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [392].

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