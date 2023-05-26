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Фролов Никифор Кириллович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фролов Никифор Кириллович
Фамилия
Фролов
Имя
Никифор
Отчество
Кириллович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [392].

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