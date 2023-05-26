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Фрейман Александр Людвигович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фрейман Александр Людвигович
Фамилия
Фрейман
Имя
Александр
Отчество
Людвигович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [392].

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