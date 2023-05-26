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Фогель Август Эдуардович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фогель Август Эдуардович
Фамилия
Фогель
Имя
Август
Отчество
Эдуардович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [392].

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