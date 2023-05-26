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Филипьев Феоктист Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Филипьев Феоктист Александрович
Фамилия
Филипьев
Имя
Феоктист
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [392].

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