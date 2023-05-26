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Успенский Леонид Евлампиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Успенский Леонид Евлампиевич
Фамилия
Успенский
Имя
Леонид
Отчество
Евлампиевич
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [391].

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