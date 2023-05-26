Успенский Василий Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУспенский Василий Евлампиевич

Успенский Василий Евлампиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Успенский Василий Евлампиевич
Фамилия
Успенский
Имя
Василий
Отчество
Евлампиевич
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [391].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.