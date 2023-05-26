Тюрин Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Петр Ильич

Тюрин Петр Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тюрин Петр Ильич
Фамилия
Тюрин
Имя
Петр
Отчество
Ильич
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [390].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.