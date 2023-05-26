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Трусов Иван Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трусов Иван Петрович
Фамилия
Трусов
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [390].

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