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Терновский Сергей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Терновский Сергей Михайлович
Фамилия
Терновский
Имя
Сергей
Отчество
Михайлович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [390].

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