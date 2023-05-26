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Сухов Яков Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сухов Яков Васильевич
Фамилия
Сухов
Имя
Яков
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [389].

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Неизвестно

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