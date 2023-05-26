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Стеблин Арсений Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стеблин Арсений Андреевич
Фамилия
Стеблин
Имя
Арсений
Отчество
Андреевич
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [388].

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