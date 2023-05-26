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Сорокин Владимир Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Владимир Александрович
Фамилия
Сорокин
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [388].

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