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Скворцов Адриан Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скворцов Адриан Данилович
Фамилия
Скворцов
Имя
Адриан
Отчество
Данилович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [386].

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