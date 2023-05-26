Скарре Алексей Густавович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкарре Алексей Густавович

Скарре Алексей Густавович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скарре Алексей Густавович
Фамилия
Скарре
Имя
Алексей
Отчество
Густавович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [386].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.