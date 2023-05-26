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Семаков Митрофан Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Семаков Митрофан Иванович
Фамилия
Семаков
Имя
Митрофан
Отчество
Иванович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [385].

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