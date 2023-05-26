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Свешников Николай Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Свешников Николай Степанович
Фамилия
Свешников
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [385].

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