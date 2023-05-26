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Светличный Тимофей Игнатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Светличный Тимофей Игнатьевич
Фамилия
Светличный
Имя
Тимофей
Отчество
Игнатьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [385].

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