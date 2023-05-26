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Самсонов Логин Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Самсонов Логин Александрович
Фамилия
Самсонов
Имя
Логин
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [385].

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