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Савелов Николай Евтихиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Савелов Николай Евтихиевич
Фамилия
Савелов
Имя
Николай
Отчество
Евтихиевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [384].

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