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Русаков Дмитрий Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Русаков Дмитрий Тимофеевич
Фамилия
Русаков
Имя
Дмитрий
Отчество
Тимофеевич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [384].

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