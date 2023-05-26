Румянцев Данил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцев Данил Максимович

Румянцев Данил Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Румянцев Данил Максимович
Фамилия
Румянцев
Имя
Данил
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [384].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.