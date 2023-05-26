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Ромейко Густав Моттисов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ромейко Густав Моттисов
Фамилия
Ромейко
Имя
Густав
Отчество
Моттисов
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [384].

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