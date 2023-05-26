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Рожков Павел Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рожков Павел Семенович
Фамилия
Рожков
Имя
Павел
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [383].

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