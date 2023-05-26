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Родионов Василий Антонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Родионов Василий Антонович
Фамилия
Родионов
Имя
Василий
Отчество
Антонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [383].

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