Раздобаров Федор Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаздобаров Федор Мартынович

Раздобаров Федор Мартынович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Раздобаров Федор Мартынович
Фамилия
Раздобаров
Имя
Федор
Отчество
Мартынович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [383].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.