Просвирин Александр Семенович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Просвирин Александр Семенович
- Фамилия
- Просвирин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Семенович
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Московская губерния, Москва
- Источник
- Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [382].
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