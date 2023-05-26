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Прокофьев Сергей Прокофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прокофьев Сергей Прокофьевич
Фамилия
Прокофьев
Имя
Сергей
Отчество
Прокофьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [382].

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