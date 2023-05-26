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Постников Павел Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Постников Павел Данилович
Фамилия
Постников
Имя
Павел
Отчество
Данилович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [382].

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