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Попов Анатолий Дормидонтович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попов Анатолий Дормидонтович
Фамилия
Попов
Имя
Анатолий
Отчество
Дормидонтович
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [382].

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