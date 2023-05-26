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Полежаев Георгий Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Полежаев Георгий Петрович
Фамилия
Полежаев
Имя
Георгий
Отчество
Петрович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [381].

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