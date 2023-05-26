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Петровъ—Кудрявцев Евгений Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петровъ—Кудрявцев Евгений Иванович
Фамилия
Петровъ—Кудрявцев
Имя
Евгений
Отчество
Иванович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [381].

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