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Петров Николай Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Петров Николай Владимирович
Фамилия
Петров
Имя
Николай
Отчество
Владимирович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [381].

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