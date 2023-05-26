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Падалкин Моисей Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Падалкин Моисей Осипович
Фамилия
Падалкин
Имя
Моисей
Отчество
Осипович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [380].

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