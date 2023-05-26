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Павлов Сергей Андриянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Павлов Сергей Андриянович
Фамилия
Павлов
Имя
Сергей
Отчество
Андриянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [380].

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